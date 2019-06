Em depoimento, Neymar nega estupro e diz que usou camisinha: A verdade aparece cedo ou tarde

14/06/2019 | 11:11



Neymar Jr. esteve na tarde da última quinta-feira, dia 13, na 6ª Delegacia da Mulher, em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, para prestar depoimento em inquérito que investiga as acusações de estupro feitas pela modelo Najila Trindade há cerca de duas semanas.

Segundo informações do Jornal da Globo, Neymar chegou acompanhado de seus advogados, prestou depoimento por cerca de três horas e respondeu todas as perguntas feitas pela delegada Juliana Bussacos, que investiga o caso. O local estava sob forte esquema de segurança e do lado de dentro da delegacia papéis cobriam os vidros para que nada pudesse ser notado.

O jornal da TV Globo teve acesso ao depoimento, em que jogador de futebol negou, mais uma vez, ter estuprado Najila no encontro que os dois tiveram em um hotel de Paris, na França, no dia 15 de maio. Neymar afirmou que tudo o que aconteceu foi com o consentimento da modelo.

Ele confirmou os tapas, mas ressaltou que tudo foi a pedido de Najila e que em nenhum momento ela pediu para que craque parasse. O ex-namorado de Bruna Marquezine também alega que as fotos que foram feitas do corpo da modelo foram tiradas com autorização dela e a desmentiu, afirmando que usou preservativos durante o encontro.

Na saída da delegacia, Neymar conversou com a imprensa e falou sobre o desejo de que a situação seja esclarecida o quanto antes:

- Só quero agradecer o apoio e carinho de todo mundo que está me mandando as mensagens. Todas as mensagens que recebi até hoje. Eu estou muito tranquilo. A verdade aparece cedo ou tarde. O único desejo que eu tenho agora é que esse caso acabe o mais rápido possível.

A revista Veja ainda informou que a promotora Flavia Merlini, uma das três especialistas designadas pelo Ministério Público para acompanhar o caso, afirmou que, por enquanto, não vê necessidade de acareação entre Neymar e Najila.

- Ele respondeu a todos os esclarecimentos. A partir de agora, a doutora Juliana (Bussacos), vai tomar outras diligências necessárias até a conclusão do inquérito. Como o inquérito é sigiloso, não podemos divulgar quais serão as outras diligências. Ele respondeu todas as perguntas de maneira satisfatórias. Ele negou o crime, disse Flávia, que acompanhou o depoimento, assim como as promotoras Estefânia Paulin e Kátia Peixoto.