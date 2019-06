Casais Eliéser Ambrósio e Kamilla Salgado e Daniel Saullo e Mariana Felício brigam mais uma vez no Power Couple Brasil

14/06/2019 | 11:10



A repescagem acabou com a paz que existia no Power Couple Brasil! Eliéser Ambrósio e Kamilla Salgado foram um dos casais que voltaram para a competição, acompanhados de Nicole Bahls e Marcelo Bimbi. Os participantes que haviam sido eliminados passaram um tempo fora da Mansão Power e puderam ver o que os seus concorrentes falaram deles durante o programa.

Depois de notarem tudo o que rolou antes da eliminação, Eliéser e Kamilla acreditam que Daniel Saullo e Mariana Felício fizeram campanha para que votassem neles. Quando voltaram para o jogo, os dois foram cobrar o casal de suas atitudes e a partir daí, começou uma briga que ainda não teve fim.

Eliéser já se desentendeu com o casal Saullo-Felício em outra ocasião, mas na última quinta-feira, dia 13, foi a vez de Kamilla se envolver no meio das intrigas. Mariana estava em uma sala com Kamilla quando a questionou sobre o que o que ela havia dito para o resto da casa, lhe chamando de falsa. Kamilla não gostou nenhum pouco dessa história e rebateu:

- Cada um tem a sua opinião, Mari...A gente falou o que a gente viu.

Após isso, Mariana perdeu a linha e começou apontar para a outra participante e gritar:

- Olho no olho, olho no olho.

Para dar a entender que eles deveriam conversar sobre esses assuntos cara a cara, Mariana continuou argumentando que os dois estavam falando coisas graves sobre ela e seu marido e, então, Kamilla questionou:

- E o que você fala não é grave? Mariana, você vai me desculpar, mas tem os dois lados da moeda.

Depois do bate-boca, Mariana saiu da sala. Agora é esperar para ver qual será o desenrolar dessa treta toda!