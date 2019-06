Livraria Saraiva promove evento gratuito de contação de histórias de Maurício

14/06/2019 | 10:33



Em mais uma edição do projeto Hora da Criança, a livraria Saraiva oferece ao público, gratuitamente, uma série de contação de histórias de Maurício de Sousa neste sábado, dia 15.

Em parceria com a Editora Girasol, as histórias da Turma da Mônica serão contadas em diversas unidades da rede de livrarias, de forma simultânea. Os eventos ocorrem a partir das 16h nas lojas do Shopping da Bahia, Shopping Plaza New York City Center, no Rio de Janeiro, Shopping Plaza Niterói, também no Rio, Shopping Iguatemi, no Ceará, Shopping Midway Mall, no Rio Grande do Norte, e Riomar Shopping, em Sergipe.

Os livros selecionados para as sessões apresentam lustrações e temas educativos para as crianças. Folclore, João e Maria, animais e lendas brasileiras são encaixados dentro de histórias sensíveis, delicadas e bem-humoradas, interpretadas pelos personagens da Turma da Mônica.

As atividades gratuitas convidam as crianças, pais e responsáveis a participarem de contações de histórias recreativas e educativas. O objetivo é reforçar a importância do contato com os livros na primeira infância, estimulando o hábito da leitura.

Serviço:

Saraiva Shopping da Bahia

Quando: sábado, 15 de junho, das 16h às 17h

Tema: Hora da Criança - Contação de História Turma da Mônica - Lendas Brasileiras, com Solange Campos

Endereço: Av. Tancredo Neves, 148 - Caminho das Árvores, Salvador.

Saraiva Shopping Midway Mall

Quando: Sábado, 15 de junho, das 16h às 17h

Tema: Hora da Criança - Contação de História Turma da Mônica - Como? Onde? Por que?, com Bárbara Cristina

Endereço: Av. Bernardo Vieira, 3775 - Tirol, Natal - RN

Saraiva Shopping Plaza New York City Center

Quando: Sábado, 15 de junho, das 16h às 17h

Tema: Hora da Criança - Contação de História Turma da Mônica - A tartaruga e a Lebre, com Cochicho na Coxia

Endereço: Av. das Américas, 5000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ

Saraiva Shopping Plaza Niterói

Quando: Sábado, 15 de junho, das 16h às 17h

Tema: Hora da Criança Contação de História Turma da Mônica - Folclore Brasileiro, com Teatro & Cia

Endereço: Rua Quinze de Novembro, 8 - Lojas 3005 - Centro, Niterói - RJ

Saraiva Shopping Iguatemi

Quando: Sábado, 15 de junho, das 16h às 17h

Tema: Hora da Criança - Contação de História Turma da Mônica - João e Maria, com Grupo Hokma

Endereço: Av. Washington Soares, 85 - Edson Queiroz, Fortaleza - CE

Saraiva Riomar Shopping

Quando: Sábado, 15 de junho, das 16h às 17h

Tema: Hora da Criança - Contação de História Turma da Mônica - Do Fundo do Coração, com André Castunista

Endereço: R. Delmiro Gouvêia, 400 - Loja 277 - Coroa do Meio, Aracaju - SE