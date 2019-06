Anitta comemora lançamento de música em parceria com Madonna: Hoje eu durmo realizada

14/06/2019 | 10:11



O tão esperado dia chegou e, agora, finalmente podemos conferir Faz Gostoso, novo single de Madonna em parceria com Anitta! Nessa sexta-feira, dia 14, a música, que já havia tido alguns de seus trechos vazada, foi liberada nas plataformas digitais e, em suas redes sociais, a cantora brasileira compartilhou uma longa mensagem em comemoração ao lançamento.

Tudo o que eu quero dizer hoje é OBRIGADA. Como te disse pessoalmente Madonna, se hoje me sinto livre, poderosa e forte para me expressar, expressar minha sexualidade e meu jeito de ser mulher é por causa de sua luta por tantos anos. Sua luta pela liberdade mudou milhões e milhões de vidas, inclusive a minha. É uma honra fazer parte da sua história INCRÍVEL de alguma forma. Ter sua pessoa lendária cantando um dos ritmos mais taxados em meu país dá forças a toda uma comunidade que achava que nunca seríamos respeitados por cantar o funk brasileiro em nosso próprio lugar. Obrigado por isso e obrigado por mudar minha vida me ensinando muitas coisas direta e indiretamente enquanto estávamos juntas. Eu quero aprender com você para sempre na vida.

E continua:

Pra galera que não sabe, essa música é a regravação de um super sucesso da Portuguesa Blaya Rodrigues que ficou meses em primeiro lugar em Portugal e eu inclusive coloquei um pedacinho da música no show quando cantei no Rock in Rio de lá. É isso, Brasil. Madonna cantando funk. Hoje eu durmo realizada. Boa noite!

Um grande marco na carreira de Anitta, né? A cantora segue decolando tanto nacionalmente como fora do país e, de quebra, conquistando mais e mais visibilidade. Recentemente foi anunciado que ela irá cantar no Tomorrowland Bélgica, um dos maiores festivais de música eletrônica do mundo, que acontece nos dias 19, 20 e 21 e 26, 27 e 28 de julho. Ela será uma das atrações do dia 27 de julho no palco GV & Friends, do italiano Gianluca Vacchi. O duo Tropkillaz, parceiros de Anitta em Vai Malandra e Bola Rebola, se apresenta no mesmo palco.