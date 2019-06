Juros: taxas têm viés de baixa após IBC-Br reforçar chance de Selic menor no ano

14/06/2019 | 10:02



Os juros rondavam a estabilidade na manhã desta sexta-feira, 14, seguindo máximas do dólar, após começarem a sessão em leve queda, com o IBC-Br fraco e a desaceleração do IGP-10 de junho reforçando o cenário para corte da Selic este ano.

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) recuou 0,47% em abril, abaixo do piso do intervalo projetado pelos analistas (-0,40%). O Índice Geral de Preços - 10 (IGP-10) desacelerou a alta a 0,49% em junho, após ter aumentado 0,70% em maio e ficou abaixo da mediana de 0,51%.

Às 9h20 desta sexta, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2021 estava em 6,05%, na máxima, de 6,06% no ajuste de quinta-feira (13). O DI para janeiro de 2023 exibia 7,00%, na máxima, de 7,01%, enquanto o vencimento para janeiro de 2025 marcava 7,54%, na máxima e mesma taxa do ajuste de quinta.