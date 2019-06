Fim da linha: Fiesta e Focus deixam de ser vendidos no Brasil

Leo Alves



14/06/2019 | 09:18

A Ford já tinha confirmado que Fiesta e Focus não seriam mais produzidos no mercado brasileiro. Entretanto, agora a dupla, enfim, realmente saiu de cena. Os dois modelos não constam mais no site da marca, encerrando assim a trajetória de ambos no País. Após quase duas décadas, a marca do oval azul não terá dois de seus principais projetos globais à venda.

Adeus Fiesta e Focus

Curiosamente, a história de ambos no Brasil é semelhante. Os dois tiveram certa rejeição no início, mas conquistaram o público com o passar dos anos. Nessa década, Fiesta e Focus atingiram o ápice tecnológico com suas últimas gerações e até conseguiram vender bem na primeira metade dos anos 2010., Entretanto, após a enxurrada de SUVs, a vida se tornou mais difícil, culminando na aposentadoria.

Entretanto, não foram apenas os utilitários esportivos os culpados. A transmissão Poweshift, automatizada de dupla embreagem, também foi uma das responsáveis pelo fim de ambos. Moderna, a caixa era rápida e suave, mas acumulou problemas e queixas dos proprietários, arranhando a imagem dos carros que a utilizavam. Tanto que o EcoSport deixou de usar esse câmbio em 2017, enquanto que o Ka utiliza desde o ano passado uma transmissão automática do tipo convencional.

Evolução Fiesta

Já que o assunto é a despedida dos modelos, relembre na galeria a seguir a evolução do Fiesta.

Foto: Divulgação Ford Fiesta Mk1 Foto: Divulgação Ford Fiesta Mk1 Foto: Divulgação Ford Fiesta XR2 Mk1 Foto: Divulgação Ford Fiesta Mk2 Foto: Divulgação Ford Fiesta Mk3 Foto: Divulgação Ford Fiesta Mk4 Foto: Divulgação Ford Fiesta Mk4 Foto: Divulgação Ford Fiesta Mk4 Foto: Divulgação Ford Courier Foto: Divulgação Ford Fiesta Mk5 (Brasil) Foto: Divulgação Ford Fiesta Mk5 (Brasil) Foto: Divulgação Ford Fiesta Mk5 (Brasil) Foto: Divulgação Ford Fiesta Mk5 (Europa) Foto: Divulgação Ford Fiesta Mk5 (Europa) Foto: Divulgação Ford Fiesta Mk6 Foto: Divulgação Ford Fiesta Mk6 Foto: Divulgação Ford Fiesta Mk6 Foto: Divulgação Ford Fiesta Mk6 Foto: Divulgação Ford Fiesta Mk6 Foto: Divulgação Ford Fiesta Mk6 Foto: Divulgação Ford Fiesta Mk6 (última versão brasileira) Foto: Divulgação Ford Fiesta Mk6 (última versão brasileira) Foto: Divulgação Ford Fiesta Mk7 (modelo europeu atual) Foto: Divulgação Ford Fiesta Mk7 (modelo europeu atual) Foto: Divulgação Ford Fiesta Mk7 (modelo europeu atual)