Xuxa Meneghel e Eliana esclarecem se eram rivais nos anos 90

14/06/2019 | 09:10



Xuxa Meneghel e Eliana eram rivais nos anos 1990? A dúvida, que muita gente teve por anos, será esclarecida no programa da apresentadora do SBT que será exibido no domingo, dia 16. A eterna Rainha do Baixinhos esteve na casa de Eliana e as duas vão esclarecer a suposta rivalidade em um bate-papo para lá de animado.

Mas não é só de papo que as duas loiras vão ficar! Eliana e Xuxa ainda vão se enfrentar em uma gincana para lá de divertida. Quem será que tem mais força nessa brincadeira?

Xuxa ainda falará sobre intimidade, maternidade e suas emoções, além de participar também da brincadeira da leitura labial, encarando o Cardápio Surpresa, preparado com ingredientes veganos para lá de exóticos.