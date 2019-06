Trabalhadores de montadoras na região aderem a greve geral nesta sexta-feira

Do Dgabc.com.br



14/06/2019 | 08:57



Cerca de 16 mil trabalhadores da Volkswagen e 12 mil da Mercedes Benz entre funcionários e terceiros, em São Bernardo, aderiram a greve geral em protesto contra a reforma da Previdência nesta sexta-feira (14). A manifestação ocorre de forma pacífica.

De acordo com José Roberto Nogueira da Silva, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos e Secretário da Confederação Nacional dos Metalúrgicos da CUT (Central Única dos Trabalhadores), que acompanha paralisação na Volkswagen, a categoria é contrária a reforma. “Não que ela não tenha que ser feita, mas precisa ser debatida com os trabalhadores, com as centrais sindicais, envolvendo todas as categoriais, toda a sociedade. Não dá para ser feito como foi com a reforma trabalhista. Um ataque aos direitos dos trabalhadores sem discussão nenhuma. Entendemos que é importante fazer o debate com a sociedade”, opinou.

Daniel Costa, diretor do Sindicato dos Metalúrgicos, que está na Mercedes, informa que a manifestação é tranquila e apenas os setores essenciais da fábrica estão funcionando. “Eventualmente é necessário uma reforma, mas não dá forma como está sendo construída. Precisa ter a participação do trabalhador para discurie. Desse jeito que eles estão fazendo, de forma arbitrária não tem jeito”, explicou.



Apesar da convocação para greve, o transporte público funciona normalmente desde o início do dia. A Linha 10- Turquesa, da CPTM, também opera em todas as estações e não prejudica os usuários.



Mais cedo - Alguns pontos de manifestação foram registrados em Santo André e São Bernardo, mas o trânsito flui sem grandes transtornos em toda a região.

Por volta das 7h manifestantes fizeram uma barricada na Avenida dos Estados, na altura da UFABC (Universidade Federal do ABC), mas o local já foi liberado. De acordo com a Polícia Rodoviária, também houve protesto na Rodovia dos Imigrantes, na altura do KM 16, em Diadema, mas manifestantes já deixaram o local e o trânsito foi liberado. (Com informações de Bia Moço)