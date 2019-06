Costa Cruzeiros lança tour de caminhada nórdica urbana

Redação



14/06/2019 | 08:18

Até 29 de setembro deste ano, qualquer pessoa que reservar um cruzeiro de uma semana pelo Mediterrâneo a bordo do navio Costa Fascinosa terá a oportunidade de participar de uma das cinco excursões de caminhada nórdica urbana. O objetivo da atração é descobrir destinos europeus a partir de novos pontos de vista.

As excursões estão disponíveis nas cidades de Nápoles e Palermo, na Itália, e em Ibiza, Palma de Maiorca e Barcelona, na Espanha.

Caminhada nórdica urbana

A caminhada nórdica urbana é um tipo de exercício que permite a combinação da atividade física com a descoberta de rotas diferenciadas, a partir do aprendizado de história, arte e cultura de uma região. Ao realizar essa atividade, os viajantes do Costa Fascinosa têm a chance de restaurar o equilíbrio físico e mental, já que os passageiros contam com instruções de profissionais e, por isso, aprendem a postura correta e os métodos biomecânicos da caminhada.

Com esses novos passeios, a companhia marítima contribui para melhorar a saúde de seus hóspedes e, ao mesmo tempo, para a prática do turismo responsável e sustentável.

Pontos turísticos da caminhada

Em Nápoles, a caminhada parte do porto em direção a Porta San Gennaro, o portão mais antigo de Vesuviana. De lá, o passeio continua até o distrito Borgo dei Vergini, famoso por seus simbólicos monumentos barrocos napolitanos, e pela área de Rione Sanità, fundada no século 16.

Em Palermo, o trajeto percorre ruas estreitas, entre as bancas coloridas do mercado de Vucciria e a escultura de mármore do Gênio de Garraffo. O passeio segue pelo Palazzo Pretorio, pela igreja de Saint Catherine e sua impressionante fachada de estilo renascentista e pelo bairro Kalsa, com seu maravilhoso jardim de Villa Giulia, até alcançar Cala, um calçadão à beira-mar que circunda o porto mais antigo da cidade.

A caminhada nórdica urbana começa pelo lado norte do porto em Ibiza, atravessando a Botafoc Marina até chegar ao município de Talamanca e sua praia de areia branca. Ali, o viajante visita Cap Martine em um percurso ligeiramente íngreme em busca de vistas espetaculares.

