Produtores independentes poderão apresentar seus games no Pixel Show 2019

Da Redação, com assessoria



14/06/2019 | 08:18

O Pixel Show, maior festival de criatividade da América Latina, abriu edital para incluir na programação de 2019 mais experiências, simuladores e games em fase de desenvolvimento. O objetivo é que o produtor independente inscreva seu projeto, contando a história do jogo e, o mais importante, envie um link para que os curadores da modalidade possam experimentar e avaliar o novo game. A inscrição está disponível aqui e vai até 30 de agosto.

Serão três categorias diferentes para inscrever os jogos: “Game Independente”, “Experiências (XR, VR, AR)” e “Simuladores”. Depois de inscrito, o projeto passará pelo crivo da equipe de curadoria, que avaliará conceitos de sound design, storytelling, criatividade e inovação. Os desenvolvedores selecionados serão informados em 30 de setembro sobre a aprovação, para organizarem a sua apresentação a um júri especial na primeira noite do Pixel Show 2019.

“Essa foi mais uma ideia para incentivar o mercado de games, que está aquecido e segue crescendo. O produtor independente que se apresentar no evento terá contato com profissionais da área, que já tocam diversos projetos, além de ser avaliado pelo nosso júri na abertura do Pixel Show e receber um prêmio, se for bem votado”, conta Allan Szacher, organizador de conteúdo do evento.

