Luana Piovani manda suposta indireta a Pedro Scooby após desabafo do surfista: Azar!

Parece que Luana Piovani não gostou nadinha do desabafo feito por Pedro Scooby na última quinta-feira, dia 13. No Instagram Stories, a atriz publicou uma mensagem considerada por muitos como uma suposta indireta para o ex-marido, que veio à público esclarecer como está a relação com os filhos, Dom, Bem e Liz, depois dos dois terem se separado e ele engatado namoro com a cantora Anitta.

Quantos meses tem um ano, Joãzinho? Doze. E quanto dias tem um mês? Trinta! Ah, tááá... Agora faz a conta: 10% é muito ou satisfatório, onde cara pálida? Azar!, diz o texto da atriz.

A publicação de Luana não pode ser mais vista na rede social. Ela apagou a postagem minutos depois dela viralizar na internet. Os mais atentos não perderam a chance de dar um print na tela e compartilhar no Instagram, especulando que teria sido uma mensagem direcionada a Scooby, que anda passando pouco tempo com os filhos desde a separação.

Dom, de sete anos, e Bem e Liz, de três anos de idade, vivem com Luana Piovani em Cascais, em Portugal. A atriz deixou o Brasil em 2018 e seguiu para o país europeu com as crianças e Pedro Scooby. Em março deste ano, no entanto, eles anunciaram a separação e o surfista voltou ao Brasil, visitando esporadicamente os filhos.

Desde que assumiu namoro com Anitta, Scooby tem sido bombardeado de críticas por internautas, que alegam que ele não tem passado mais tanto tempo com os filhos. No desabafo, ele citou os questionamentos que tem recebido por causa disso, explicando que antes de viajar para Indonésia com a funkeira, passou cerca de um mês em Portugal, enquanto Piovani estava no Rio de Janeiro. Ao voltar de viagem, Scooby voltou para ficar com os filhos por três dias, seguiu para o Brasil e depois embarcou para o México, onde a cantora está cumprindo agenda profissional atualmente. Ele garante que mantém uma relação saudável com as crianças e que tem conversado bastante sobre o assunto com o primogênito.