14/06/2019 | 07:47



O Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) concedeu nesta quinta-feira, dia 13, liberdade provisória a três ex-executivos do Banco Paulista. Tarcísio Rodrigues, Paulo Cesar Haenel e Gerson de Brito estavam presos desde maio, alvo da 61.ª fase da Lava Jato. Os três foram denunciados no dia 10 pelo Ministério Público por lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituição financeira. O Banco Paulista disse desconhecer o envolvimento dos três em ilícitos. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.