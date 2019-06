Goiás vence o Athletico-PR e fica no G6 durante a parada para a Copa América

13/06/2019 | 22:22



Em uma das partidas que fechou a nona rodada do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, o Goiás fez jus ao fator casa para vencer a segunda partida seguida e entrar no G6 antes da parada para a Copa América. No estádio Serra Dourada, em Goiânia, o time goiano mostrou superioridade sobre o Athletico-PR e ganhou pelo placar de 2 a 1. Kayke e Leandro Barcia fizeram os gols do mandante, enquanto que Rafael Vaz (contra) marcou para os paranaenses.

Com 15 pontos e um jogo a menos que os demais adversários, por conta da partida adiada contra o Corinthians pela sétima rodada, o Goiás aparece em sexto lugar. Já Athletico-PR, apesar de vir de duas derrotas seguidas, aparece em 13.º com 10 e segue sem vencer fora de casa.

A partida começou bastante disputada no meio de campo com os dois times buscando espaço para chegar com perigo ao gol adversário. Em um desses lances, em um contra-ataque rápido aos cinco minutos, o Goiás abriu o placar. Kayke arriscou de longe e contou com a ajuda do "morrinho artilheiro" para enganar o goleiro Santos e ver a bola morrer no fundo das redes.

Depois do susto, o Athletico-PR tentou correr atrás do prejuízo e fez pressão em busca do empate, mas foi o Goiás que voltou mexer no placar. Aos 32 minutos, Leandro Barcia aproveitou um escanteio cobrado na área para empurrar para o gol. Porém o lance em que havia dúvida de impedimento só foi validado após uma analise do VAR. Nos minutos finais, a partida seguiu movimentada, mas o primeiro tempo terminou mesmo com a vitória parcial dos donos da casa.

Na volta do intervalo, apesar de estar em vantagem no placar, o Goiás não sossegou e seguiu em cima. Logo aos cinco minutos, Leandro Barcia fez bela jogada e cruzou na área para Giovane Augusto, que testou firme, mas parou em uma grande defesa de Santos, que evitou o terceiro gol do time goiano. O próprio camisa 89 arriscou de fora, três minutos depois, mas dessa vez a bola pegou muita força e saiu por cima da meta.

A partir daí, o Athletico-PR fez pressão, mas ambas as equipes conseguiram acertar bolas na trave. Aos 27 minutos, Geovane desviou de cabeça e a bola sobrou para Marlone, que também testou, mas a bola parou no poste antes de sair. Seria outro gol goiano. Já aos 39, Bruno Nazário chutou colocado e a bola caprichosamente bateu no travessão antes de sair.

Aos 47 minutos, depois de muito tentar, o time visitante marcou o seu gol. Após um chute de Rony, a bola desviou no zagueiro Rafael Vaz e morreu no fundo das redes, dando números finais ao duelo.

Com a parada para a Copa América, os dois times voltam a campo pelo Brasileirão daqui praticamente um mês para a disputa da 10.ª rodada. Fora de casa, o Goiás irá enfrentar o Flamengo, no Rio de Janeiro, no dia 14 de julho. No mesmo dia, o Athletico-PR recebe o Internacional na Arena da Baixada, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

GOIÁS 2 x 1 ATHLETICO-PR

GOIÁS - Tadeu; Daniel Guedes, Yago, Rafael Vaz e Jefferson; Geovane, Yago Felipe (Gilberto Junior) e Giovanni Augusto (Marlone); Michael (Renatinho), Kayke e Leandro Barcia. Técnico: Claudinei Oliveira.

ATHLETICO-PR - Santos; Madson (Jonathan), Paulo André, Léo Pereira e Abner; Welligton (Nikão), Lucho González (Marcelo Cirino), Bruno Guimarães e Bruno Nazário; Marco Ruben e Rony. Técnico: Tiago Nunes.

GOLS - Kayke, aos 5, e Leandro Barcia, aos 32 minutos do primeiro tempo; Rafael Vaz (contra), aos 47 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Jefferson (Goiás); Rony, Wellington e Bruno Guimarães (Athletico-PR).

ÁRBITRO - Rodrigo Carvalhaes de Miranda (RJ).

RENDA - R$ 170.290,00.

PÚBLICO - 8.937 pagantes (10.468 no total).

LOCAL - Estádio Serra Dourada, em Goiânia (GO).