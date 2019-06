Trump anuncia saída de porta-voz e diz esperar que ela se candidate

13/06/2019 | 20:54



O presidente americano, Donald Trump, surpreendeu nesta quinta-feira, 13, ao anunciar que Sarah Sanders deixará o cargo de porta-voz da Casa Branca até o fim deste mês.

"Depois de 3 anos e 1/2, nossa maravilhosa Sarah Huckabee Sanders deixará a Casa Branca no fim deste mês para voltar ao seu lar no Grande Estado do Arkansas", tuitou o presidente, que disse esperar que ela se candidate para o cargo de governadora do Estado.

Ao longo de seu período no cargo, a republicana de 36 anos atraiu críticas da Associação de Correspondentes da Casa Branca por limitar os briefings diários, com o presidente preferindo responder diretamente às perguntas dos repórteres. O último briefing à imprensa foi dado há 94 dias, enquanto Trump tem respondido diretamente a repórteres quase que diariamente.

Sanders acabou se tornando uma conselheira e confidente do presidente, que regularmente a leva para reuniões de alto escalão. Imediatamente surgiram especulações de que Sanders talvez saia candidata a governadora do Arkansas, cargo já exercido pelo seu pai, Mike Huckabee, ex-candidato presidencial.(Com agências internacionais)