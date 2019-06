Do Dgabc.com.br



13/06/2019 | 20:34



Dois homens foram presos e um menor de idade apreendido nesta quinta-feira (13) acusados de roubo de carro em São Bernardo. Policiais militares abordaram o menor, que conduziu a PM até os outros indivíduos. De acordo com o registro do Boletim de Ocorrência, um deles deu identificação falsa. O homem, que teria prometido pagar R$ 500 pelo automóvel, é procurado por evasão do presidídio de Valparaíso, onde estava recolhido em face de condenação. As informações colhidas foram repassadas ao Juiz de Direito da Audiência de Custódia, que decretou a prisão preventiva dos indiciados. Os veículos, aparelhos celulares e outros documentos foram apreendidos em auto próprio.