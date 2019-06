Do Dgabc.com.br



13/06/2019 | 20:30



Uma massa de ar seco seguirá influenciando as condições de tempo nas sete cidades do Grande ABC nesta sexta-feira. O dia será de tempo estável, com o início da manhã com nevoeiro, mas a nebulosidade diminui ao longo do dia.

A temperatura sofre pequena elevação comparado aos últimos dias, com mínima de 14º e máxima de 28º. A umidade relativa do ar ficará baixa, próxima dos 45% durante a tarde e não há previsão de chuva.

O fim de semana seguirá com tempo bastante parecido com o da sexta-feira. Atenção com a baixa umidade relativa do ar que estará abaixo dos 50% no período da tarde. Não há previsão de chuva pelo menos até a próxima segunda-feira.