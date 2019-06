Do Dgabc.com.br



13/06/2019 | 20:19



Um homem foi preso em flagrante, por volta das 15h30 desta quinta-feira (13), nas proximidades da Avenida Alda, em Diadema, acusado de estupro de vulnerável.

Durante patrulhamento pela avenida, policiais do 24º Batalhão foram informados por populares que o homem havia levado uma mulher a força para área de mata. Quando se aproximaram do lugar indicado, visualizaram o criminoso com as mãos entre as partes íntimas da vítima.

De acordo com os policiais, durante a abordagem, transeuntes informaram que a mulher é portadora de autismo.

O homem foi preso e encaminhado para o 98º DP (Jardim Miriam), na Capital, onde o caso foi registado.