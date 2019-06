Do Dgabc.com.br



Uma criança de 4 anos morreu na tarde desta quinta-feira (13), em São Bernardo, após ser atropelada por um caminhão na Avenida Capitão Casa, em São Bernardo. Ela teria soltado da mão da mãe e corrido até a via. O motorista não conseguiu frear.

De acordo com a Prefeitura de São Bernardo, a criança chegou a ser socorrida, mas não resistiu. "Ela foi atendida no local por duas motolâncias e uma ambulância avançada do Samu, com apoio do helicóptero Água da Polícia Militar, que efetuou a transferência da vítima para o Hospital Assunção. A criança não resistiu e veio a óbito por volta das 13h30”.