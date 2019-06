Comerciantes protestam contra extinção de 12 vagas de estacionamento em Mauá

Do Dgabc.com.br



13/06/2019 | 19:54



Atualizada às 20h46

Um grupo de comerciantes interrompeu o trânsito na Avenida Rio Branco, em Mauá, próximo ao terminal de ônibus e estação de trem, no início da noite desta quinta-feira (13) em protesto contra a extinção de 12 vagas de estacionamento rotativo em frente a alguns estabelecimentos comerciais.

Por conta da paralisação, o terminal ficou lotado um dia antes da greve geral, que deve mobilizar mais de 114 mil trabalhadores só do Grande ABC.

Em nota oficial a Prefeitura de Mauá informou que após estudo técnico desenvolvido pela Secretaria de Trânsito e Sistema Viário, realizou adequação no trânsito da Avenida Rio Branco, no Centro, e as vagas foram suprimidas para melhorar a fluidez do trânsito na região. “Diante do impasse, foi realizado diálogo entre comerciantes e agentes da Prefeitura, e tudo foi resolvido pacificamente. A Prefeitura reforça ainda que está sendo desenvolvido estudo de viabilidade para remarcar estas vagas do outro lado da via, caso o levantamento aponte que não haverá impacto negativo no trânsito.”