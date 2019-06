Corinthians anuncia renovação de contrato do volante Ralf até o final de 2020

13/06/2019 | 19:36



Um dos jogadores do atual elenco que mais vestiu a camisa do Corinthians - já são 418 partidas -, o volante Ralf poderá aumentar ainda mais essa marca. Nesta quinta-feira, a diretoria do clube alvinegro anunciou a renovação de contrato do atleta até o final de 2020, o que vai lhe possibilitar oito anos na equipe de Parque São Jorge.

"Pra mim é de suma importância renovar esse contrato. Tenho muita identificação e fico feliz pela história. Agradeço à toda torcida. Só tenho gratidão ao Corinthians por ter me aberto portas", disse o volante, que assinou o novo contrato no CT Joaquim Grava, em São Paulo, ao lado do diretor de futebol Duílio Monteiro Alves.

O volante já levantou oito taças pelo Corinthians desde que foi contratado em 2011 junto ao antigo Grêmio Barueri, de Barueri (SP). Ralf já foi campeão da Copa Libertadores (2012), do Mundial de Clubes da Fifa (2012), da Recopa Sul-Americana (2013), do Campeonato Brasileiro (2011 e 2015) e do Campeonato Paulista (2013, 2018 e 2019).

Assim como Ralf, o elenco do Corinthians se reapresentou nesta quinta-feira no CT Joaquim Grava, após a derrota para o Santos por 1 a 0, sofrida na quarta, no estádio da Vila Belmiro, em Santos, pela nona rodada do Brasileirão. Os jogadores fizeram apenas um treino regenerativo e depois começaram um período de 10 dias de folga.

Na intertemporada, além do período de treinamento, o clube fará dois amistosos: enfrentará o Botafogo-SP, no próximo dia 29, em Ribeirão Preto (SP), e jogará contra o Vila Nova, em 4 de julho, em Goiânia. A volta no Brasileirão será contra o CSA, na Arena Corinthians, em São Paulo, pela 10.ª rodada, em 13 ou 14 de julho.