'Brasil é favorito e está obrigado a jogar bem e vencer', afirma Casemiro

13/06/2019 | 18:24



O volante Casemiro colocou a seleção brasileira como favorita ao título da Copa América, mesmo sem Neymar, cortado da lista de convocados para o torneio na semana passada após romper os ligamentos do tornozelo direito. O Brasil estreia na competição nesta sexta-feira diante da Bolívia, no estádio do Morumbi, em São Paulo.

"O Brasil, independentemente da competição, é favorito e está obrigado a jogar bem e vencer. Mesmo sem o Neymar, nossa principal estrela, continuamos fortes, sem dúvida. Os jogadores que entraram demonstraram isso nos últimos jogos", disse o volante do Real Madrid em entrevista coletiva nesta quinta-feira.

Casemiro destacou ainda o fato de o Brasil jogar em casa. Os ingressos para o jogo de abertura estão encerrados e são esperadas mais de 67 mil pessoas no estádio do Morumbi. "Para nós é um sonho jogar uma competição tão importante no Brasil. Temos de transmitir isso dentro de campo, com apoio do torcedor. Ficamos mais forte. Expectativa é a melhor", afirmou.

Para o volante, a partida desta sexta-feira será especial porque ele foi revelado pelo São Paulo e está de volta ao Morumbi, estádio onde ganhou projeção no futebol. Casemiro tentará também o seu primeiro gol pela seleção. "Aqui é uma casa para mim, um clube que me fez crescer no futebol e como homem. Estou tentando fazer um golzinho, mas sei que o meu trabalho não é fazer gol, mas estamos trabalhando para isso", comentou.

Casemiro está confirmado entre os titulares para o jogo de abertura para a Copa América. O técnico Tite, no entanto, faz mistério em relação a quem será o companheiro do volante no meio de campo. Allan e Fernandinho disputam a vaga de Arthur, que se recupera de uma pancada no joelho direito sofrida no domingo, durante o amistoso contra Honduras, em Porto Alegre.