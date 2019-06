Continuação de 'O Iluminado' ganha primeiro trailer; assista

13/06/2019 | 18:09



A Warner Bros. Pictures divulgou nesta quinta-feira, 13, o primeiro trailer de Doutor Sono, filme que é uma continuação de O Iluminado.

O longa dá sequência à história de Danny Torrance, 40 anos após sua estadia no Hotel Overlook, e foi dirigido por Mike Flanagan, que escreveu o roteiro com base no romance de Stephen King.

Ainda marcado pelo trauma que viveu no passado, Dan tem sua paz interrompida ao conhecer Abra, uma adolescente com um dom extrassensorial, conhecido como 'brilho', também compartilhado por ele.

Juntos, eles vão lutar contra Rose Cartola e seus seguidores do grupo Verdadeiro Nó, que se alimentam do 'brilho' de inocentes para atingir a imortalidade.

Doutor Sono tem no elenco Ewan McGregor, protagonsita, Rebecca Ferguson, no papel de Rose Cartola, e Kyliegh Curran, em sua estreia no cinema, como Abra. O elenco principal também inclui Carl Lumbly, Zahn McClarnon, Emily Alyn Lind, Bruce Greenwood, Jocelin Donahue, Alex Essoe e Cliff Curtis.

O filme tem data prevista de lançamento para 7 de novembro. Confira o trailer abaixo: