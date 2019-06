Mira Sorvino fala sobre movimento Me too: - Tem sido muito traumatizante na minha vida pessoal

13/06/2019 | 18:10



A atriz Mira Sorvino foi uma das primeiras mulheres a acusar o produtor cinematográfico Harvey Weinstein de assédio sexual e nesta quinta-feira, dia 13, o The Guardian liberou um vídeo dela, durante uma coletiva de imprensa com o governador de Nova York, em que faz revelações chocantes sobre outros casos de violações que sofreu. No registro, ela começa falando sobre o movimento Me Too - que fez com que diversas artistas expusessem os casos de assédio e estupro que sofreram:

- Eu posso falar para vocês que toda essa coisa do Me Too tem sido maravilhosa, mas tem sido muito traumatizante na minha vida pessoal porque eu tive que revisitar meu passado e meus demônios de uma maneira que eu não havia explorado antes. Eu não havia lidado com traumas do passado, eu não havia procurado a ajuda que eu precisava. Então esse último um ano e meio tem sido interessante, difícil e maravilhoso para mim.

Visivelmente emocionada, ela ainda confessa que além de ter sido vítima de agressão e violação sexual pelas mãos de Weinstein, foi estuprada durante um encontro com um homem:

- Não quero entrar em detalhes, mas eu nunca falei publicamente sobre isso porque às vezes é impossível compartilhar esse tipo de coisa. Mas eu estou fazendo isso aqui como uma tentativa de ajuda porque há vários sobreviventes por aí que agora precisam de justiça, que precisam sentir que podem tirar o tempo que precisarem para lidarem com o trauma e com a vergonha. Porque você sente como se, de alguma forma, a culpa fosse sua.