Vadão lamenta 'gols acidentais' tomados pelo Brasil e elogia '1º tempo brilhante'

13/06/2019 | 17:41



Após ver a seleção brasileira ser derrotada pela Austrália por 3 a 2, nesta quinta-feira, em Montpellier, em um jogo no qual chegou a abrir vantagem de 2 a 0 no placar, o técnico Vadão lamentou o fato de que o time nacional levou "dois gols acidentais" neste confronto válido pela segunda rodada do Mundial Feminino.

No caso, o treinador se referiu aos dois últimos gols australianos no duelo, ambos marcados no segundo tempo, sendo um em uma bola na qual a goleira brasileira Bárbara falhou ao deixar entrar em sua meta um chute cruzado de longa distância. E isso em um lance no qual a bola também passou à frente da defesa brasileira. Já o outro foi um gol contra que Mônica fez ao cabecear uma bola para trás ao tentar cortar um lançamento para uma australiana.

"Tomamos gols em dois lances acidentais: um que a bola não bateu em ninguém e acabou entrando e outro em que a Mônica tentou tirar e acabou enganando a Bárbara. Mesmo não repetindo a mesma atuação do primeiro tempo, tomamos dois gols acidentais", ressaltou o comandante, em entrevista coletiva.

Vadão também se mostrou muito satisfeito com o desempenho do Brasil no primeiro tempo, em que a sua equipe terminou vencendo por 2 a 1. E ao comentar sobre o fato de que o Brasil voltou para a etapa final sem a atacante Marta e a meio-campista Formiga, ele assegurou que as substituições foram inevitáveis e não feitas por opção técnica.

"A Marta vinha sem jogar, de lesão, já estava previsto que ela não jogaria o tempo todo. Ela se queixou de cansaço e a gente tirou. Já a Formiga tomou uma pancada no pé e não conseguiu voltar. Então, perdemos duas substituições logo no intervalo", disse o treinador, reconhecendo que as mudanças forçadas acabaram prejudicando a seleção.

"Nós fizemos um primeiro tempo brilhante. Tivemos que fazer duas substituições no intervalo e mexeram com o equilíbrio do time. A Marta estava muito bem no jogo e perdemos essa qualidade chegando por trás. A Formiga sabe fazer essa função (de volante) e ela sabe o momento de dar o bote, fazer a antecipação", destacou Vadão ao analisar o impacto da saída das duas jogadoras.

Apesar da derrota para a Austrália, o Brasil se manteve na liderança do Grupo C do Mundial, mas poderá perder este posto nesta sexta-feira, quando a Itália, que também tem três pontos e ocupa o terceiro lugar, enfrenta a Jamaica às 13 horas (de Brasília), em Reims, no complemento da segunda rodada da chave. As australianas, com os mesmos três pontos, hoje estão na vice-liderança.

Para o duelo diante da Itália, na próxima terça-feira, em Valenciennes, pela rodada final do Grupo C do Mundial, Vadão não poderá contar com Formiga, que foi punida com o segundo cartão amarelo nesta quinta e com isso terá de cumprir suspensão.