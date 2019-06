PF prende três em operação contra caça no Amapá

13/06/2019 | 16:23



A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta, 13, a Operação Venatores, para combater a caça ilegal no interior da Floresta Nacional do Amapá, que abrande os municípios de Pracuúba e Ferreira Gomes além da capital do Estado.

O nome da operação, Venatores, é a tradução de caçadores no latim, informou a PF.

Vinte policiais cumpriram cinco mandados de busca e apreensão em Porto Grande, a 116 km de Macapá.

Durante as diligências os agentes federais apreenderam grandes quantidades de caça e prenderam três pessoas em flagrante por posse ilegal de produtos da caça e posse ilegal de munições.

Segundo a PF, os investigados já foram alvo de medidas judiciais em 2017, mas voltaram a cometer a caça ilegal na Floresta Nacional do Amapá.

Se condenados, eles poderão cumprir pena de até 4 anos de prisão.