Grávida de 7 meses, Claudia Leitte brinca com tamanho da barriga

Claudia Leitte divertiu os seus seguidores do Instagram com uma brincadeira na quarta-feira, 12, sobre o tamanho da sua barriga. "Cheia depois do jantar romântico em comemoração do Dia dos Namorados. Ps. Duplo sentido", disse.

A cantora está grávida de sete meses de sua filha Bela, fruto do relacionamento com o seu marido e empresário Márcio Pedreira.

No começo deste mês, Claudia Leitte anunciou uma pausa nos shows para o nascimento da filha. Ela lembrou que, antes de Bela, engravidou, mas perdeu o bebê.

"Engravidei pela primeira vez no ano passado em agosto. Havia sonhado com minha bebezinha. Mal pude conter a felicidade. Mas ainda não era Bela. Dessas coisas de Deus que a gente só entende depois. O show continuou", desabafou.