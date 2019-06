Paula Fernandes assume namoro com milionário gaúcho, diz jornal

13/06/2019 | 16:11



O amor está no ar! Segundo o jornal Extra, Paula Fernandes estaria com um novo namorado: o empresário Rony Cecconello. De acordo com a assessoria da atriz, o relacionamento já dura duas semanas, e ela foi pedida em namoro oficialmente no Dia dos Namorados, na última quarta-feira, dia 12.

Paula Fernandes está em um momento incrível após a gravação de seu novo DVD Origens, realizada na noite de ontem em Sete Lagoas [em Minas Gerais] e confirma que foi pedida em namoro pelo empresário Rony Cecconello no Dia dos Namorados. Paula embarca para Portugal hoje já com a nova turnê Origens que passa por diversas cidades do país.

Segundo o Extra, Rony tem 31 anos de idade e é natural do Rio Grande Sul, mas trabalha como empresário em São Paulo. Ele seria dono de três empresas, duas no ramo da saúde e uma de empreendimentos imobiliários, todas valendo mais de 13 milhões de reais! Coisa pouca, né?

A cantora estava solteira desde que terminou o namoro de seis meses com Gustavo Lyra, em abril de 2019.