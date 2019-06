Sem Luan Santana, Paula Fernandes tropeça ao cantar Juntos durante gravação de DVD

13/06/2019 | 16:11



Paula Fernandes gravou o tão esperado DVD Origens na noite da última quarta-feira, dia 12! A cantora foi para sua cidade natal, Sete Lagoas, que fica em Minas Gerais, e subiu ao palco em pleno Dia dos Namorados.

De vestido brilhante e decotado, Paula soltou a voz e contou com a presença de nomes como Kell Smith, Gustavo Mioto e a dupla Marcos e Beluiti. Luan Santana, no entanto, não apareceu para cantar o famoso juntos e shallow now, da versão em português da música de Lady Gaga e Bradley Cooper, Shallow.

Ainda assim, ela não deixou de encantar e performou a música sozinha para o público. Porém, o que a cantora não esperava era tropeçar enquanto entoava o tão esperado refrão.

Felizmente o tropeço de Paula não foi o bastante para que ela pudesse levar um tombo em plena gravação, a cantora continuou normalmente sem perder a pose. Profissionalismo que fala, né?