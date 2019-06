Estreias da semana nos cinemas

13/06/2019 | 16:05



Confira os filmes que chegam esta semana aos cinemas da cidade de São Paulo:

PRÉ-ESTREIAS

Santiago, Itália (Santiago, Italia, Itália-França-Chile/2018, 80 min.) - Documentário. Dir. Nanni Moretti. Com Nanni Moretti. Cenas de arquivo e entrevistas de diversos personagens retratam o papel da embaixada italiana durante o golpe militar, que derrubou o presidente Allende e instituiu uma violenta ditadura no Chile. Muitos opositores buscaram abrigo no local e conseguiram asilo na Itália.

ESTREIAS

Dor e Glória (Dolor y Gloria, Espanha/2019, 113 min.) - Drama. Dir. Pedro Almodóvar. Com Antonio Banderas, Asier Etxeandia, Leonardo Sbaraglia. Salvador Mallo é um cineasta em declínio que se vê obrigado a pensar sobre as escolhas que fez na vida - é quando seu passado volta à tona. 16 anos.

Eu Não Sou Uma Bruxa (I Am Not a Witch, Reino Unido-França-Zâmbia/2019, 94 min.) - Drama. Dir. Rungano Nyoni. Com Margaret Mulubwa, Henry B.J. Phiri, Gloria Huwiler. Após um incidente banal em sua vila, a menina de 8 anos Shula é acusada de bruxaria. Depois de um rápido julgamento, ela fica exilada em um campo de bruxas no meio do deserto, onde vive sob ameaças. 12 anos.

Fora de Série (Booksmart, Estados Unidos/2019, 102 min.) - Comédia. Dir. Olivia Wilde. Com Beanie Feldstein, Kaitlyn Dever, Billie Lourd. Duas amigas conhecidas por serem os maiores prodígios da escola estão prestes a terminar o ensino médio. Arrependidas por terem estudado tanto, elas decidem recuperar o tempo perdido e se divertir em apenas uma noite. 16 anos.

A Lenda de Golem (The Golem, Israel/2019, 94 min.) - Terror. Dir. Doron Paz, Yoav Paz. Com Hani Furstenberg, Ishai Golan. Desde que perderam um bebê, o que Hanna e seu marido Benjamin mais querem é tentar ter outro filho. Para isso, ela conta com sua fé e estuda a Torá, mesmo que a prática seja restrita aos homens da comunidade. Quando uma epidemia assola a região, Hanna usa seu misticismo para convocar um Golem, sem saber o quanto a criatura é perigosa. 16 anos.

MIB: Homens de Preto: Internacional (Men in Black: International, Estados Unidos/2019, 115 min.) - Ficção científica. Dir. F. Gary Gray. Com Tessa Thompson, Chris Hemsworth, Liam Neeson. Na agência Homens de Preto, responsável por proteger a Terra de ameaças alienígenas, os agentes M e H são selecionados para descobrir um traidor infiltrado entre eles. 12 anos.

Obsessão (Greta, Estados Unidos-Irlanda/2019, 98 min.) - Suspense. Dir. Neil Jordan. Com Isabelle Huppert, Chloë Grace Moretz. Ao se mudar para Manhattan, a jovem Frances faz amizade com a viúva Greta. Conforme se tornam melhores amigas, as atenções da mulher ficam cada vez mais sinistras. 14 anos.