Veja quais são os 30 SUVs mais vendidos no Brasil em 2019

Leo Alves



13/06/2019 | 15:48

Cada vez mais dominantes nas ruas, os SUVs se tornaram os queridinhos do mercado nacional. Segundo dados da Fenabrave, até maio foram vendidos 220.449 utilitários esportivos no País, sendo o segundo segmento em participação de mercado, com 24,93%.

Nesta galeria especial, confira quais são os 30 SUVs mais vendidos no ano. Os dados são da Fenabrave e representam o valor acumulado de emplacamentos até o último mês.

30 SUVs mais vendidos

Foto: Divulgação 1- Jeep Renegade: 27.136 unidades Foto: Divulgação 2- Jeep Compass: 22.954 unidades Foto: Divulgação 3- Nissan Kicks: 21.124 unidades Foto: Divulgação 4- Honda HR-V: 19.800 unidades Foto: Divulgação 5- Hyundai Creta: 19.609 unidades Foto: Divulgação 6- Ford EcoSport: 13.049 unidades Foto: Divulgação 7- Renault Duster: 9.993 unidades Foto: Divulgação 8- Renault Captur: 9.885 unidades Foto: Divulgação 9- Chevrolet Tracker: 7.484 unidades Foto: Divulgação 10- Citroën C4 Cactus: 6.600 unidades Foto: Divulgação 11- Toyota SW4: 5.712 unidades Foto: Divulgação 12- VW T-Cross: 5.050 unidades Foto: Divulgação 13- Honda WR-V: 4.883 unidades Foto: Divulgação 14- VW Tiguan: 4.564 unidades Foto: Divulgação 15- Peugeot 2008: 3.316 unidades Foto: Divulgação 16- Chery Tiggo 2: 2.560 unidades Foto: Divulgação 17- Hyundai Tucson: 2.385 unidades Foto: Divulgação 18- Chery Tiggo 5x: 2.153 unidades Foto; Divulgação 19- Chevrolet Equinox: 2.131 unidades Foto: Divulgação 20- Hyundai ix35: 1.863 unidades Foto: Divulgação 21- Kia Sportage: 1.786 unidades Foto: Divulgação 22- Citroën Aircross: 1.538 unidades Foto: Divulgação 23- BMW X1: 1.534 unidades Foto: Divulgação 24- Mitsubishi ASX: 1.380 unidades Foto: Divulgação 25- Volvo XC60: 1.220 unidades Foto: Divulgação 26- Chevrolet Trailblazer: 1.178 unidades Foto: Divulgação 27- Land Rover Discovery: 1.105 unidades Foto: Divulgação 28- Mercedes-Benz GLA: 1.100 unidades Foto: Divulgação 29- Volvo XC40: 1.029 unidades Foto: Divulgação 30- Mitsubishi Eclipse Cross: 1.005 unidades