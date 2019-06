Meia Ramires é anunciado pelo Palmeiras como reforço e assina por quatro anos

13/06/2019 | 14:21



O Palmeiras anunciou nesta quinta-feira a contratação do meia Ramires, de 32 anos. O jogador assinou vínculo por quatro temporadas e estava livre no mercado depois de rescindir contrato com o Jiangsu Suning, da China. Além de passagens por Cruzeiro, Benfica e Chelsea, o atleta defendeu a seleção brasileira nas Copas do Mundo de 2010 e de 2014.

A negociação entre o clube e o atleta foi rápida. Ramires gostou bastante das condições oferecidas pela diretoria alviverde, como um contrato longo e a oportunidade de disputar competições importantes, como a Copa Libertadores. "É com muita honra que venho dizer que agora também faço parte dessa família. Vamos em busca de grandes conquistas. Avanti, Palestra!", disse o jogador em entrevista ao site oficial do Palmeiras.

O meia já trabalhou anteriormente com o técnico Luiz Felipe Scolari na seleção brasileira e teve trajetória vitoriosa nos dez anos em que esteve fora do futebol nacional. Pelo Chelsea, o jogador conquistou a Liga dos Campeões em 2012, a Copa da Inglaterra no mesmo ano, além do Campeonato Inglês e da Copa da Liga Inglesa em 2015. Ramires ainda comemorou conquistas pelo Benfica, como o Campeonato Português e a Taça da Liga Portuguesa.

Ramires vai fazer exames médicos na próxima semana e estreará pela equipe após a parada das competições nacionais motivada pela realizada da Copa América no Brasil. O jogador chega para um setor bastante concorrido no elenco palmeirense. Ao todo Felipão conta com 12 opções de meio-campistas, desde volantes como Felipe Melo e Thiago Santos, até meias como Bruno Henrique, Moisés e Lucas Lima.