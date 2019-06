Pedro Scooby desabafa sobre namoro com Anitta: - Sou livre para me relacionar com que eu quiser

13/06/2019 | 14:11



O relacionamento de Pedro Scooby com Anitta tem causado muita polêmica, principalmente por conta das declarações que Luana Piovani, ex-mulher dele, deu sobre o assunto! Por isso, tentando dar um fim em todo o bafafá, o surfista usou suas redes sociais para esclarecer alguns pontos e falou, por exemplo, sobre o tempo que está passando com seus três filhos - fruto da relação com a apresentadora:

- Antes de eu viajar para Bali fiquei um mês lá [em Portugal] com meus filhos. Foi maravilhoso, amo ficar com eles e a gente tem uma relação super gostosa; depois que eu voltei de Bali eu fiquei mais três dias lá e foi tipo super corrido, mas consegui passear com eles, ficar com eles bastante. Conversei muito com o Dom, que é o o que eu consigo conversar mais porque tem sete anos de idade. Os gêmeos eu ainda não tenho diálogo, mas [tem] uma troca de carinho e afeto. Eu tenho falado todos o os dias com os meu filhos pelo FaceTime, matando um pouquinho a saudade e é isso.

Além disso, ele também não deixou de falar sobre seu estado civil quando começou a namorar Anitta:

- Quando eu comecei a namorar agora já estava solteiro há alguns tempo, eu já tinha me relacionado com outras pessoas e minha ex-mulher também então eu acho que sou livre para me relacionar com quem eu quiser e ela também. Além disso, para deixar bem claro, da outra vez que eu fiquei com minha namorada, eu estava solteiro também!

O surfista também não deixou de falar sobre os Dias dos Namorados e contou que passou a data romântica superbem com sua amada:

- Tive uma oportunidade, uma janela e fui ver minha namorada aqui no México, Dia dos Namorados, maravilha.