Bolsas da Europa fecham em moderada alta, com Brexit e geopolítica no radar

13/06/2019 | 13:50



Os mercados acionários europeus fecharam em alta moderada nesta quinta-feira, 13, com algumas bolsas operando perto da estabilidade, reagindo a diferentes aspectos do noticiário. Os ganhos são contidos, no entanto, pela persistente cautela com Brexit e com as especulações em torno do próximo primeiro-ministro do Reino Unido. Frente a tal cenário, o índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,08%, aos 379,80 pontos.

No horário do encerramento do pregão na Europa, os contratos futuros de petróleo subiam em torno de 3%, reagindo à notícia de um suposto ataque a navios de transporte da commodity no Golfo do Omã, o que fortaleceu ligeiramente papéis do setor de energia. O subíndice Stoxx 600 do setor de óleo e gás avançou 0,17%, para 318,85 pontos.

Em Londres, onde o índice FTSE 100 fechou praticamente estável, em alta de apenas 0,01%, aos 7.368,57 pontos. Houve ganhos nos papéis de mineradoras. A Rio Tinto subiu 1,98% e a BHP Group, 1,07%.

O cenário no Reino Unido, no entanto, é de expectativas com o desenrolar do Brexit, a partir da confirmação do favoritismo de Boris Johnson para presidir o Partido Conservador e, consequentemente, para ser o próximo primeiro-ministro. Ele defende a saída britânica da União Europeia em 31 de outubro, seja com ou sem acordo.

Já na Alemanha, a arrecadação de 6,55 bilhões de euros com o leilão do espectro 5G fortaleceu as empresas de tecnologia. Na Bolsa de Frankfurt, onde o índice DAX 30 subiu 0,44%, aos 12.169,05 pontos, a SAP ganhou 1,02% e a Siemens, 0,22%.

A tendência do segmento tecnológico se manteve em Paris, em cuja bolsa o índice CAC 40 avançou 0,01%, aos 5.375,63 pontos.

A STMicroelectronics fechou em alta de 0,45%, enquanto a TechnipFMC, reagindo ao fortalecimento do setor de energia, ganhou 2,09%. No mesmo sentido, a Enel avançou 1,71% em Milão. Por lá, o índice FTSE MIB subiu 0,82%, aos 20.630,75 pontos.

Já o índice Ibex 35, da Bolsa de Madri, encerrou em alta de 0,09%, aos 9.247,10 pontos. Em Lisboa, o índice PSI 20 subiu 0,29%, aos 5.194,08 pontos.