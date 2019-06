Vinícola em São Roque promove Colheita ao Luar

Beatriz Ceschim



13/06/2019 | 15:18

A Vinícola Góes, em São Roque, está com uma programação diferenciada para 14 e 15 de junho. Durante o fim de semana, ocorrerá a terceira edição da Colheita ao Luar, para celebrar a colheita outono/inverno de uvas finas, especialmente a Cabernet Franc.

Colheita ao Luar, em São Roque

Já na chegada à vinícola, os visitantes serão recebidos com uma taça de espumante e depois embarcarão no Wine Bus, com destino aos vinhedos. Durante o percurso, os responsáveis contarão sobre o plantio diferenciado e a colheita de outono, específica de poucas regiões do Brasil.

Nos parreirais, os participantes poderão colher as uvas sob a luz da lua. Em seguida, a equipe levará o grupo para um tour pela vinícola, no qual eles conhecerão o processo de elaboração e os segredos da produção de um bom vinho. Depois, o jantar será servido, com diversas opções de carnes e mesas de antepasto. Tudo isso, harmonizado com vinhos da casa, enquanto música ao vivo é tocada.

A experiência está marcada para às 19h e o preço por pessoa é de R$ 270. Caso as condições climáticas não sejam favoráveis, o evento será adiado ou cancelado.

