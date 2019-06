Shazam passa a identificar músicas que estão tocando no fone de ouvido

Bianca Bellucci



13/06/2019 | 13:18

Shazam é o aplicativo para Android e iOS que identifica músicas. Até o momento, o programa só reconhecia faixas que estavam sendo reproduzidas no modo estéreo. Agora, porém, uma atualização permite que o app seja usado em segundo plano e descubra canções tocadas via fone de ouvido.

O recurso chamado de Pop-up Shazam não precisa ser acionado. Basta abrir o aplicativo e clicar no botão dedicado. Automaticamente, ele identificará que você está usando fone de ouvido e reconhecerá a música que está tocando no Instagram, no YouTube, ou qualquer outro software.

Vale ressaltar que, por enquanto, a função só está disponível para Android. De acordo com o TechCrunch, o recurso ainda não foi liberado para os usuários da Apple por conta de restrições do sistema operacional. Sem contar que o Shazam possui integração com a Siri, dificultando o uso independente.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Já que o assunto é música, conheça faixas que falam sobre tecnologia, tanto por seu lado bom como ruim: