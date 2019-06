Netflix divulga pôster, trailer e imagens inéditas de O Escolhido, novo terror sobrenatural

13/06/2019 | 13:11



Tem novidade chegando! A Netflix divulgou na manhã desta quinta-feira, dia 13, conteúdos inéditos de O Escolhido, novo terror sobrenatural e mais uma série original brasileira da plataforma de streaming. A trama é uma adaptação da série mexicana Niño Santo e conta a história de três jovens médicos enviados a um vilarejo remoto do Pantanal para vacinar seus moradores contra uma nova mutação do vírus da Zika. Seus esforços para tratar a população são recusados, e os médicos se veem subitamente presos em uma comunidade isolada coberta de segredos e devota de um líder enigmático que os força a confrontar o poder da fé com a ciência.

No trailer, que você pode assistir abaixo, vemos identidade do líder misterioso que dá nome à série, vivido por Renan Tenca, cujos poderes sem explicação motivam Lucia, personagem de Paloma Bernardi, Damião, interpretado por Pedro Caetano e Enzo, papel de Gutto Szuster, a conduzir uma perigosa investigação no povoado protegido e obscuro. Durante a jornada, poderemos testemunhar os dois mundos totalmente diferentes colidindo através do encontro dos médicos com devotos como Zulmira, vivida por Tuna Dwek, Angelina, papel de Alli Willow, Mateus, personagem de Mariano Martins e Vicente, interpretado por Aury Porto.

Além do pôster, que você confere acima, a Netflix também divulgou imagens exclusivas da série, que estreará dia 28 de junho na plataforma de streaming. E aí, ficou ansioso?