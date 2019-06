Ticiane Pinheiro e César Tralli comemoram Dia dos Namorados com Rafaella Justus

13/06/2019 | 12:11



Campos do Jordão já é uma cidade romântica por si só - imagine no Dia dos Namorados, então! Por isso, Ticiane Pinheiro e César Tralli foram para a cidade, no interior de São Paulo, para comemorar a data especial. Os dois têm cerca de um um ano e meio de casados e vivem procurando formas de manter o romance vivo e sair da rotina.

Ticiane está na reta final de sua gravidez e espera uma menina, chamada Manuella. Ela também é mãe de Rafella Justus, de nove anos de idade, fruto de seu relacionamento com o empresário Roberto Justus. Rafinha, inclusive, até acompanhou os dois na viagem!

Nas redes sociais, Tici e Tralli compartilharam um pouco de como foi o tempo deles passeando no interior. A apresentadora postou alguns Stories e, em uma foto dos três, escreveu:

Nosso dia dos namorados.

Uma família muito fofa!