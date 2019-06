Zak Williams, filho de Robin Williams, faz homenagem ao pai ao nomear o primeiro filho

13/06/2019 | 12:11



Zak Williams, o filho mais velho de Robin Williams, acaba de dar às boas-vindas ao seu primeiro filho! Segundo informações da Us Magazine, a noiva de Zak, Olivia June, deu à luz um menino no dia 22 de maio. O bebê nasceu com três quilos e 600 gramas e cerca de 50 centímetros de altura.

O casal até homenageou o ator ao nomear o mais novo membro da família. O menininho se chama McLaurin Clement Williams, sendo que McLaurin é o nome do meio de Robin Williams. Anteriormente, os pombinhos tiveram a ideia de chamar o filho de Mickey. Dessa forma ficou bem mais significativo, né?

Robin Williams morreu em agosto de 2014 aos 63 anos de idade, após cometer suicídio. Além de Zak, ele deixou mais dois filhos, Zelda e Cody, além de inúmeros trabalhos marcantes no cinema.