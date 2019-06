Obituário - 13 de junho de 2019

Ademir Medici

13/06/2019



Quinta-feira, 13 de maio de 2019

Santo André, terça-feira, dia 11 de junho

Guido Gracce, 91. Natural de Rincão (SP). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 11. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Manoel Bispo dos Santos, 88. Natural de Neópolis (SE). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Rosa de Macedo, 85. Natural de Piatã (BA). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Izabel Batista, 82. Natural de Bezerros (PE). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nilza de Angelo Trombini, 79. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 11. Jardim da Colina.

Antonio José dos Santos, 78. Natural de Nossa Senhora das Dores (SE). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 11. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Satoshi Miazaki, 78. Natural de Jundiaí (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 11. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Luiz Galvão Neto, 77. Natural de Poranga (SP). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Industriário. Dia 11. Cemitério Municipal de Tatuí (SP).

Sebastiana dos Santos Matos, 75. Natural de Lins (SP). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Ferreira da Silva, 73. Natural de Lajedo (PE). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Armador. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Diva Aparecida de Medeiros, 68. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edson Xavier, 68. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 11. Jardim da Colina.

Ubaldo Nunes da Silva, 66. Natural de Jaguarari (BA). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Cabeleireiro. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria da Penha Rodrigues Morais, 51. Natural de Goverador Valadares (MG). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 11. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Santo André, quarta-feira, dia 12 de junho

Ana Beatriz Maximiano da Silva, 18. Natural de Santo André. Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo, segunda-feira, dia 10 de junho

Rosa Carro Tranzillo, 90. Natural da Itália. Residia em São Paulo (SP). Dia 10. Jardim da Colina.

Adelina Chierentin Conte, 87. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Akira Yoshino, 87. Natural do Japão. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 10. Crematório Vila Alpina.

Moisés Bento Ferreira da Silva, 47. Natural de Natal (RN). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 10. Cemitério da Paulicéia.



São Bernardo, terça-feira, dia 11 de junho

Alvimar José de Souza, 80. Natural de Açucena (MG). Residia no Jardim do Lago, em São Bernardo. Dia 11. Jardim da Colina.

João Dalviason, 63. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 11, em Diadema. Cemitério dos Casa.

Marcos Paulo Ribeiro Santana, 23. Natural de Paripiranga (BA). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 11. Cemitério dos Casa.



São Caetano

Yvone Matulevic, 88. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 11, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema, segunda-feira, dia 10 de junho

Benedita Soares, 82. Natural de São Manoel (SP). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

Maria Pereira dos Santos Coutinho, 61. Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

Milton César Cavalcante Vieira, 46. Natural de Sítio Novo de Goiás (TO). Residia no bairro Taboão. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Rosimari dos Santos, 34. Natural de Apuarema (BA). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

Vivian Hadassa da Silva Lima, 7. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.



Diadema, terça-feira, dia 11 de junho

Anita Barros de Lima, 84. Natural de Timbauba (PE). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 11. Cemitério Municipal.

Helena de Paula Pereira, 64. Natural de Diadema. Residia no bairro Taboão. Dia 11. Cemitério Municipal.

Antonio Antão dos Santos, 58. Natural de Catas Altas da Noruega (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 11. Vale da Paz.



Diadema, quarta-feira, dia 12 de junho

José Virgínio da Silva, 81. Natural de Timbauba (PE). Residia no Parque Reid, em Diadema, Dia 12. Cemitério Municipal.



Mauá, domingo, dia 9 de junho

Cícero Francisco da Costa, 55. Natural de Arapiraca (AL). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, segunda-feira, dia 10 de junho

Maria das Dores Silva, 90. Natural de Rio Largo (AL). Residia no Jardim Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

José Inácio Fernandes, 88. Natural de Bom Jesus do Galho (MG). Residia no Jardim Miranda D’Aviz, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Maria da Silva Azevedo, 79. Natural de Altinho (PE). Residia na Vila Falchi, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Alzia Batista da Costa, 72. Natural de Boa Viagem (CE). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

André Flaviano do Guinani, 46. Residia no Jardim Camila, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Sandra Ribeiro da Silva, 45. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, terça-feira, dia 11 de junho

Justo Calado da Silva, 85. Natural de Altinho (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Diadema. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Adeir da Silva, 83. Natural de Manhumirim (MG). Residia no Jardim Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Gumercindo da Silva, 57. Natural de Mauá. Residia na Vila Magini, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Paulo Cassarotti, 48. Natural de Cornélio Procópio (PR). Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 11. Vale dos Pinheirais.

Ademar José da Silva, 46. Natural de Bezerros (PE). Residia no Jardim Canadá, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Berlly Passos de Souza, 30. Natural de Timon (MA). Residia na Chácara Maria Aparecida, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Lucas Montenegro de Mattos Almeida, 27. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Emílio, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Leonardo Aires Ramos Dias, 24. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quarta-feira, dia 12 de junho

Josefa Maria da Conceição, 82. Natural de Limoeiro (PE). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 12, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.