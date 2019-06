Objeto de desejo

Do Diário do Grande ABC



Integrantes da frente parlamentar do Grande ABC em defesa do Metrô para a Linha 18-Bronze e representantes do Consórcio Vem ABC, vencedor da licitação para construir o ramal que ligará a região à Capital, se reuniram ontem em Santo André. Do encontro, no qual foram expostos pormenores sobre o ramal, surgiu a notícia de que relatório será enviado ao governador de São Paulo, João Doria, defendendo a manutenção do projeto original, ou seja, o monotrilho, e não o BRT (transporte rápido por ônibus em inglês), que foi a opção dada pelo chefe do Executivo estadual.

De positivo, a união de vereadores da maioria das cidades da região em torno de tema comum. Visto que o Metrô é promessa antiga, que a população do Grande ABC espera por mais de 40 anos. Interessante ver pessoas de partidos distintos superando diferenças em prol de quem mora nas sete cidades e sonha com deslocamento mais tranquilo em direção ao trabalho, estudo ou outros compromissos.

Positivo também saber que as conversas ocorreram no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, entidade criada justamente com o intuito de fortalecer a região em suas demandas. Juntos, certamente os municípios ganham maior poder de barganha para negociar e lograr êxito em suas demandas.

Mas nem tudo são flores. O fato de os integrantes da frente parlamentar buscarem detalhes de um contrato que foi assinado em 2014 comprova que, embora demonstrem boa vontade em relação ao assunto, demoraram tempo demais para se mobilizar.

Na mesma linha de raciocínio, a data prevista para a entrega do relatório de defesa do monotrilho, estimada para o dia 25, aparenta ser tardia. Se for cumprido o prazo, chegará ao Palácio do Bandeirantes apenas cinco dias antes do estimado pelo governador Doria para divulgação do sistema escolhido. Diante da complexidade, é imperativo intuir que perderá força, pois não haverá mais espaço para mudança de opinião.