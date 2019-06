Expectativa é economia em torno de R$ 915 bilhões com reforma, diz relator

13/06/2019 | 10:47



A economia a ser obtida com a nova versão da reforma da Previdência ficará em torno de R$ 915 bilhões em dez anos, adiantou o relator da proposta, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP). Ele falou brevemente enquanto caminhava até o plenário da Comissão Especial da Câmara, onde vai ler seu parecer ainda nesta quarta-feira, 13.

Ele disse ainda que haverá um ganho de outros R$ 217 bilhões em recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) que deixarão de ser transferidos ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) no mesmo período.

Moreira chegou pouco antes do fechamento deste texto no plenário da Comissão Especial. "Está tudo em ordem", afirmou. "Estou convicto do que estamos fazendo", disse.