Peixe assume ponta do Brasileirão

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



13/06/2019 | 10:39



O Santos vai descansar durante a Copa América aliviado. Depois de amargar três eliminações em casa nesta temporada, pelo menos no Campeonato Brasileiro, que é por pontos corridos, o time vai bem. Ontem, na Vila Belmiro, amassou o Corinthians e venceu por 1 a 0, assumindo provisoriamente a liderança isolada, com 20 pontos, um a mais que o Palmeiras, que hoje, às 20h, enfrenta o lanterna Avaí, no Allianz Parque. Ao Timão resta a desconfiança sobre time que não consegue se articular ofensivamente e tem sofrido mais do que o de costume.

A partida foi muito parecida com a semifinal do Campeonato Paulista, quando o Peixe dominou completamente o Corinthians, mas não conseguiu fazer os gols e acabou sendo eliminado na disputa de pênaltis. A diferença é que ontem a bola entrou. Eduardo Sasha, que no início do ano estava fora dos planos do técnico Jorge Sampaoli, ratificou a grande fase e, com chute forte de dentro da área, definiu a vitória. Foi o quinto tento do atacante, artilheiro do Brasileirão ao lado de Gabriel, do Flamengo. Contestado, ele ainda acertou a trave em outro belo chute.

O Corinthians sabia que iria sofrer na Vila. Sem alguns jogadores importantes, como o lateral-direito Fagner e o goleiro Cássio, que estão com a Seleção Brasileira, o time teve de improvisar. Mostrou toda a fragilidade do elenco, que se contentou a tentar neutralizar as investidas do Santos e buscar um contra-ataque. O time de Carille, nitidamente, jogou para segurar o empate, mas desta vez não conseguiu.

Ao apito final, o Carille, descontrolado, partiu para cima do árbitro carioca Wagner do Nascimento Magalhães e teve de ser contido por três jogadores. Coube ao capitão Ralf tentar explicar a reação. “Teve um impedimento que não existe. Ele (árbitro) falou algo que desrespeitou o Carille, mas não adianta falar da arbitragem agora”, comentou.

Do outro lado, Sasha, que marcou pelo terceiro jogo seguido, era só comemoração. “Sequência muito boa dentro do Campeonato Brasileiro. Mas o mérito é do grupo todo, que está de parabéns. Agora é aproveitar a folga para descansar bem”, sugeriu.