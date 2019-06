BNDES anuncia programa de R$ 1 bilhão para hospitais filantrópicos

13/06/2019 | 10:26



O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) anunciou nesta quinta-feira, 13, durante evento no Palácio do Planalto, um programa de R$ 1 bilhão para hospitais filantrópicos, como as Santas Casas. De acordo com o presidente do banco de fomento, Joaquim Levy, essas instituições respondem por parte "absolutamente importante" da saúde no Brasil.

"Em quase mil municípios, as filantrópicas são o único hospital", disse Levy. "Zelar pela manutenção destas instituições é importante", acrescentou.

Levy lembrou ainda que, no Brasil, o setor de saúde responde hoje por 9,5% do Produto Interno Bruto (PIB). Segundo ele, estudo do Banco Mundial mostra que uma melhora na gestão das instituições do setor poderia gerar economia de mais de R$ 10 bilhões por ano.

"O BNDES tem uma carteira de mais de R$ 11 bilhões emprestados ao setor de saúde", pontuou Levy.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, o ministro da Economia, Paulo Guedes e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, além do presidente do BNDES, Joaquim Levy, participam no período da manhã do lançamento do novo BNDES Saúde.

O programa é voltado a entidades filantrópicas da área de saúde sem fins lucrativos e que prestam atendimento ao Sistema Único de Saúde (SUS).