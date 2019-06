Líderes se reúnem para tentar reconstruir acordo de procedimentos para comissão

13/06/2019 | 10:18



Lideranças tentam na manhã desta quinta-feira, 13, reconstruir o acordo de procedimentos para que não haja obstrução durante a leitura do relatório da reforma da Previdência, que será lido pelo deputado Samuel Moreira (PSDB-SP). Eles estão reunidos neste momento em uma sala próxima ao plenário onde haverá a sessão da Comissão Especial.

O encontro foi convocado após integrantes da oposição ameaçarem descumprir o acerto realizado ontem de que não haveria obstrução na leitura em troca de uma discussão mais longa.

A ideia é que governistas abram mão do direito de apresentar um requerimento de encerramento dos debates após os dez primeiros oradores.

A oposição ficou insatisfeita depois que Moreira antecipou pontos do relatório na quarta-feira em entrevista coletiva ao lado do presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e de líderes do Centrão.

Os opositores acusaram Moreira de "conluio" e avisaram que a coletiva não era a Comissão Especial para que o relatório fosse apresentado. Houve bate-boca na ocasião.

O deputado Lafayette de Andrade (PRB-MG) disse que o acordo está sendo construído. A ideia é que líderes falem primeiro, depois o relator apresentaria o texto.