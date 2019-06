Bruna Marquezine comemora Dia dos Namorados com amigos

13/06/2019 | 10:11



Solteira sim, sozinha nunca! Bruna Marquezine não se abalou com a solteirice nesse Dia dos Namorados e saiu para comemorar com amigos! Na noite da última quarta-feira, dia 12, ela saiu para jantar foundue e se divertir muito. A global está solteira desde o fim de seu namoro com Neymar Jr. e passou a data especial com o grupo que conheceu em uma viagem missionária que fez para Angola.

Uma das amigas da atriz, Larissa Lopes, compartilhou alguns momentos da noite em seu Stories. Ela explicou que eles estavam saindo apenas entre solteiros, para se divertirem no dia que é especial para casais. A jovem ainda lamentou a falta de Priscilla Alcantara na noite, que também faz parte do grupo de amigos.

Mais cedo, no mesmo dia, Bruna apostou em um look ousado e sensual! A beldade postou uns vídeos em seu Instagram enquanto se arrumava, mas não deu dicas do que estava fazendo. Parte do mistério foi quebrada quando Henrique Martins, o beauty artist responsável pela transformação, postou uma foto em que a diva aparece sem blusa e com uma longa peruca lilás, cobrindo os seus seios.