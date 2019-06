O que fazer no Espírito Santo: conheça o Parque de Itaúnas

Redação



O Parque Estadual de Itaúnas é uma boa opção para os turistas que pretendem viajar para o Sudeste brasileiro e querem saber o que fazer no Espírito Santo. Localizado no município de Conceição da Barra, o complexo tem estrutura para receber turistas e teve sua sede reinaugurada no início do mês.

O que fazer no Espírito Santo

Além de ser um ponto de apoio técnico para o trabalho do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), o local oferece atividades de turismo, educação ambiental, sustentabilidade e cultura.

O parque abriga ambientes como a mata de tabuleiro (fragmento florestal em extinção no Espírito Santo), restinga, dunas, ambientes estuarinos de mangues, uma expansão do rio Itaúnas e a mais representativa região de alagados do estado.

Diversidade do local

O bom estado de conservação dos variados habitats do parque, aliado à grande diversidade de espécies vegetais, coloca a unidade como local de extrema importância para a manutenção de uma fauna riquíssima. No total, foram registradas 414 diferentes espécies vegetais, 43 de mamíferos, 183 de aves, 32 de répteis, 29 de anfíbios e 101 de peixes.

O local abriga ainda 23 sítios arqueológicos, que concentram vestígios de assentamentos humanos pré-históricos, como pedras lascadas, cerâmica indígena e diversos artefatos da época da colonização.

25 destinos naturais mais lindos do Brasil

