Macau é o destino exótico da moda

Redação



13/06/2019 | 10:18

Localizado no meio de um cenário tropical, onde as culturas asiática, africana, europeia e hindu se misturam em todas as ruas, pratos e aspectos culturais, Macau é um local exótico com praias maravilhosas que acolhem os turistas lusófonos, já que o português é uma das suas línguas oficiais.

O que faz Macau tão popular?

Sendo um ponto de encontro cultural e um dos principais portais para o continente asiático, este destino marcante recebe mais de 30 milhões de visitantes por ano. Ele organiza o Grande Prémio de Macau com competições de Fórmula 3, Fórmula GT, carros de turismo e motocicletas. Além disso, se tornou um lugar privilegiado dentro da cultura popular devido aos seus cassinos luxuosos e exóticos.

É precisamente a estreita relação entre os cassinos e a cultura popular que levou o super-espião britânico James Bond a desenvolver uma parte fundamental da história do filme “Skyfall“, de 2012, no contexto dos impressionantes e exclusivos cassinos de Macau.

Os jogos de casino mais populares em Macau

O jogo mais popular entre os visitantes de Macau é o Baccarat, porque é relativamente simples e oferece uma vantagem de apenas 1% para o casino, o que alimenta a competição entre os participantes das mesas. Este jogo de azar, no qual as cartas mais valiosas são as vencedoras, ganhou popularidade dentro de Macau porque não requer a aplicação de estratégias para ganhar, uma vez que apenas é feita uma aposta sobre o valor das cartas do jogador, antes de o crupiê tomá-las para apostar pela casa.

Em segundo lugar destacam-se os Slot Machines ou caça-níquéis, que são muito fáceis de encontrar nos 38 cassinos existentes em Macau. Além disso, a estratégia para as slots é muito fácil de aplicar, porque assim como nos slots online, cada máquina tem listado uma porcentagem de pagamentos, que quanto mais próximo de 100%, melhor. Outra recomendação é fazer jogadas de linha única para prolongar o tempo de jogo e aproveitar os multiplicadores que as slots oferecem aos jogadores.

Os números comprovam o quão especial é Macau

Apesar de sua extensão territorial relativamente pequena, Macau já gera mais do quádruplo do faturamento de Las Vegas Strip desde 2010, faturando mais de 33 bilhões de dólares por ano e permanecendo consistentemente na linha de frente nessa esfera econômica. Com relação ao exposto, vale a pena notar que um em cada quatro moradores de Macau trabalha nos cassinos do local.

Para além do fato de os casinos serem uma das principais fontes de emprego para os residentes de Macau, são os próprios habitantes que chamam a atenção, uma vez que têm a maior esperança média de vida do mundo, atingindo 81 anos para homens e 87 para mulheres.

Sendo um lugar que representa o termo exótico da melhor maneira possível, por meio da sua arquitetura, cultura, história e gastronomia, Macau recebe de braços abertos os milhões de viajantes que se atrevem a conhecer seu território a cada ano.