13/06/2019 | 08:58



O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Senado Federal, para apreciação, o nome do diplomata Luís Antonio Balduino Carneiro para exercer o cargo de embaixador do Brasil junto à República da Colômbia. A indicação está publicada na edição desta quinta-feira, 13, do Diário Oficial da União (DOU).