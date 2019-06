13/06/2019 | 08:45



O líder do governo na Câmara, Major Vitor Hugo (PSL-GO), disse que a economia com a reforma da Previdência deve ficar próxima de R$ 1 trilhão em dez anos, mesmo com as possíveis mudanças anunciadas na quarta-feira, 12, pelo relator, deputado Samuel Moreira (PSDB-SP), e líderes da Câmara.

"Acredito que deve estar próximo a isso ainda", disse Vitor Hugo ao chegar na Câmara nesta quinta-feira, 13, para participar da comissão especial na qual será apresentado o relatório.

Vitor Hugo disse que não participou da reunião desta quarta, onde líderes fecharam um acordo com o relator para a retirada de alguns itens da reforma, como Estados e municípios.