Cursos durante as férias de julho: 10 destinos para estudar fora do Brasil

13/06/2019 | 08:18

Com o meio do ano se aproximando, alguns jovens se preparam para realizar cursos durante as férias de julho. Esse período é uma boa chance para os estudantes se dedicarem em cursos de idiomas fora do País. A NR Intercâmbio listou os 10 destinos mais procurados pelos brasileiros para fazer intercâmbio.

10 lugares para fazer cursos durante as férias de julho

Vancouver, Canadá

Com a subida do dólar americano, o Canadá volta a ser uma opção muito procurada pelos brasileiros. A cidade de Vancouver, que fica ma parte oeste do país, oferece parques naturais, uma variedade enorme de culturas, restaurantes, lojas e um clima ameno nessa época do ano. Além disso, a cidade conta com boas escolas para estrangeiros.

Londres, Inglaterra

Diferentemente das cidades americanas e canadenses, Londres não exige visto de turismo. O destino conta com inúmeras atrações, como o Harry Potter Studios, o Piccadilly Circus, a London Eye, o Big Bem e o estádio do Chelsea.

Nova York, EUA

A cidade de Nova York conta com variadas atividades para todos os gostos e outlets que atraem um grande público. Ela se destaca pelos inúmeros pontos turísticos, como o Empire States, o Central Park, a estátua da Liberdade, os espetáculos da Broadway e todo o glamour da 5ª avenida.

Barcelona, Espanha

O fato da língua oficial do país ser o espanhol acaba sendo um dos motivos principais pelos quais os brasileiros optam pela cidade espanhola de Barcelona. Os cursos de verão são a oportunidade perfeita para curtir o destino, onde é possível ver de perto as obras de Gaudi, aproveitar as baladas, além de conhecer o Camp Nou, estádio do Barcelona.

Los Angeles, EUA

Com o clima parecido com o do Brasil, a cidade oferece pontos turísticos, como as praias, a Disneyland, a Universal Studios e a região de Hollywood. Por isso, Los Angeles é bastante procurada pelo público nas férias de julho.

Toronto, Canadá

Depois de Vancouver, Toronto é a cidade canadense mais procurada pelos brasileiros. A CN Tower, o Eaton Center e o passeio até Niagara Falls são algumas das atrações do destino.

Cidade do Cabo, África do Sul

Único destino da África no top 10 dos destinos mais procurados para fazer cursos durante as férias de julho, a Cidade do Cabo possui parques naturais, reservas de animais, museus que contam a história do Apartheid e o Cabo da Boa Esperança.

Além disso, o destino conta com praias com os pinguins e opções de mergulho com os tubarões. Levando em consideração todos os aspectos, é o destino com um ótimo custo-benefício.

Sliema, Malta

Localizado na Europa, Malta é um pequeno país que fica próximo à Itália. Ele oferece muitas opções de escolas de inglês e é um destino muito procurado por quem gosta de praias, baladas e custo acessível.

Auckland, Nova Zelândia

A cidade de Auckland larga na frente na preferência dos brasileiros. Ela pertence à Nova Zelândia, que oferece muitas opções para os aventureiros e amantes de esportes de inverno.

São Francisco, EUA

Muitas são as atrações da cidade americana de São Francisco, como a visita ao Museu da Intel e à garagem onde o Google começou. Além disso, a região é lar da universidade de Standord, assim como de Alcatraz, da Golden da State Bridge e do Pier 39.

